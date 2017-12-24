Заступнику голови Запорізької ОДА суд призначив домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Червонозаводський районний суд Харкова 23 грудня обрав запобіжний захід заступнику голови Запорізької облради Владиславу Марченку у вигляді домашнього арешту з носінням електронного пристрою на термін до 21 лютого 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Суд також відхилив клопотання прокуратури щодо тримання під вартою посадовця та клопотання його захисту щодо взяття Владислава Марченка на поруки. Рішення суду може бути оскаржене упродовж 5 днів в Апеляційному суді Харківської області.
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Нагадуємо, співробітники харківської прокуратури затримали заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Марченка. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що обшуки у запорізьких чиновників стосувалися депутата облради та його брата, які через вплив на посадових осіб організовували фіктивні тендери на благоустрій парку (2,7 млн грн) та шкільні спортмайданчики (84 млн грн) з наперед визначеним переможцем.