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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 27528 перегляди

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Заступнику голови Запорізької ОДА суд призначив домашній арешт

Київ • УНН

 • 9453 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Червонозаводський районний суд Харкова 23 грудня обрав запобіжний захід заступнику голови Запорізької облради Владиславу Марченку у вигляді домашнього арешту з носінням електронного пристрою на термін до 21 лютого 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Заступнику голови Запорізької ОДА суд призначив домашній арешт

Суд також відхилив клопотання прокуратури щодо тримання під вартою посадовця та клопотання його захисту щодо взяття Владислава Марченка на поруки. Рішення суду може бути оскаржене упродовж 5 днів в Апеляційному суді Харківської області.

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Нагадуємо, співробітники харківської прокуратури затримали заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Марченка. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що обшуки у запорізьких чиновників стосувалися депутата облради та його брата, які через вплив на посадових осіб організовували фіктивні тендери на благоустрій парку (2,7 млн грн) та шкільні спортмайданчики (84 млн грн) з наперед визначеним переможцем. 

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