Заместителю председателя Запорожской ОГА суд назначил домашний арест

Суд также отклонил ходатайство прокуратуры о содержании под стражей чиновника и ходатайство его защиты о взятии Владислава Марченко на поруки. Решение суда может быть обжаловано в течение 5 дней в Апелляционном суде Харьковской области.

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Напоминаем, сотрудники харьковской прокуратуры задержали заместителя председателя Запорожского областного совета Владислава Марченко. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что обыски в запорожских чиновников касались депутата облсовета и его брата, которые из-за влияния на должностных лиц организовывали фиктивные тендеры на благоустройство парка (2,7 млн грнивен) и школьные спортплощадки (84 млн грн) с заранее определенным победителем.