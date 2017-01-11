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Заступники У.Супрун працюють сьогодні поза законом

Заступники У.Супрун працюють сьогодні поза законом

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Через порушення законодавчої процедури щодо призначення заступників міністра, заступники в.о. міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун працюють сьогодні нелегітимно, передає УНН.

Так, згідно діючого законодавства, а саме Закону України про Кабінет Міністрів, подавати кандидатури заступників міністра на розгляд уряду має право лише міністр. Оскільки кандидатури заступників МОЗ О.Лінчевскього та О.Сивак на розгляд Прем'єр-міністру подавала У.Супрун, не будучи при цьому міністром, то працюють вони сьогодні – поза законом.

Зазначену інформацію УНН підтвердили і у Вільній профспілці медичних працівників України.

Організація, зокрема, оскаржила законність призначення на керівні посади, як У.Супрун, так і всіх її заступників до суду.

17 січня має відбутися розгляд позову стосовно призначення Уляни Супрун заступником міністра (ще до призначення її на посаду в.о. міністра).

А 1 лютого має відбутися судовий розгляд справ стосовно призначення заступників У.Супрун.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, У.Супрун вже більше місяця є нелегітимним в.о. міністра охорони здоров’я.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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