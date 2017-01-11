Заместители У.Супрун работают сегодня вне закона
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Из-за нарушения законодательной процедуры по назначению заместителей министра, заместители и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун работают сегодня нелегитимно, передает УНН.
Так, согласно действующему законодательству, а именно Закону Украины о Кабинете Министров, подавать кандидатуры заместителей министра на рассмотрение правительства имеет право только министр. Поскольку кандидатуры заместителей МЗ О.Линчевского и О.Сивак на рассмотрение Премьер-министру подавала У.Супрун, не будучи при этом министром, то работают они сегодня - вне закона.
Указанную информацию УНН подтвердили и в Свободном профсоюзе медицинских работников Украины.
Организация, в частности, обжаловала законность назначения на руководящие должности, как У.Супрун, так и всех ее заместителей в суд.
17 января должно состояться рассмотрение иска о назначении Ульяны Супрун заместителем министра (еще до назначения ее на должность и.о. министра).
А1 февраля должно состояться рассмотрение дел о назначении заместителей У.Супрун.
Напомним, как сообщал УНН, У.Супрун уже больше месяца является нелегитимным и.о. министра здравоохранения .