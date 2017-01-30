Заступника прокурора Кіровоградщини затримали за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Заступника прокурора Кіровоградської області затримала за хабарництво правоохоронці. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Старший радник юстиції в інтересах підприємця намагався підкупити військового прокурора Кіровоградського гарнізону. Він запропонував одну тисячу доларів за неподання апеляційної скарги на рішення обласного господарського суду щодо відмови у задоволенні позову про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки.
Оперативники спецслужби затримали хабародавця 28 січня “на гарячому”.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.