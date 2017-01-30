Заместителя прокурора Кировоградской области задержали за взяточничество

Старший советник юстиции в интересах предпринимателя пытался подкупить военного прокурора Кировоградского гарнизона. Он предложил одну тысячу долларов за непредставление апелляционной жалобы на решение областного хозяйственного суда об отказе в удовлетворении иска о признании недействительным договора аренды земельного участка.

Оперативники спецслужбы задержали взяткодателя 28 января "на горячем".

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.