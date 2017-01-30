Заместителя прокурора Кировоградской области задержали за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Заместителя прокурора Кировоградской области задержала за взяточничество правоохранители. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Старший советник юстиции в интересах предпринимателя пытался подкупить военного прокурора Кировоградского гарнизона. Он предложил одну тысячу долларов за непредставление апелляционной жалобы на решение областного хозяйственного суда об отказе в удовлетворении иска о признании недействительным договора аренды земельного участка.
Оперативники спецслужбы задержали взяткодателя 28 января "на горячем".
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.