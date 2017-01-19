Заступника начальника Львівської митниці затримали на хабарі
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 січня. УНН. Сьогодні у Львові під час отримання хабара у розмірі 5 тис. доларів затримали в.о. заступника начальника Львівської митниці Юрія Борисова. Про це кореспонденту УНН стало відомо із власних джерел.
Затримання чинили працівники військової прокуратури.
Також стало відомо що зараз тривають пошукові дії у приміщенні Львівської митниці.
Нагадаємо, наприкінці листопада правоохоронці викрили заступника головного лікаря однієї з львівських лікарень у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у сумі шість тисяч гривень.