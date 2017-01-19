Заступника начальника Львівської митниці затримали на хабарі

Затримання чинили працівники військової прокуратури.

Також стало відомо що зараз тривають пошукові дії у приміщенні Львівської митниці.

Нагадаємо, наприкінці листопада правоохоронці викрили заступника головного лікаря однієї з львівських лікарень у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у сумі шість тисяч гривень.