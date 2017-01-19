Заместителя начальника Львовской таможни задержали на взятке
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 января. УНН. Сегодня во Львове во время получения взятки в размере 5 тыс. долларов задержали и.о. заместителя начальника Львовской таможни Юрия Борисова. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников.
Задержание оказывали работники военной прокуратуры.
Также стало известно, что сейчас продолжаются поисковые действия в помещении Львовской таможни.
Напомним, в конце ноября правоохранители разоблачили заместителя главного врача одной из львовских больниц в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в сумме шесть тысяч гривен.