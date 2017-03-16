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Заступника начальника херсонської виправної колонії звільнили під заставу

Заступника начальника херсонської виправної колонії звільнили під заставу

Київ • УНН

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ХЕРСОН-КИЇВ. 16 березня. УНН. Заступнику начальника виправної колонії Херсонщині, якого затримали за хабар, обрали запобіжний захід. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прокурор Херсонщини Віталій Тригубенко, передає УНН.

“Заступнику начальника одного із виправних закладів Херсонської області, якого 10 березня було викрито під час отримання неправомірної вигоди, повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте останній скористався своїм правом, внісши заставу в розмірі 128 тис. грн. Наразі досудове розслідування триває” — написав В.Тригубенко.

Нагадаємо, правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від засудженого одну тисячу доларів США за сприяння в умовно-достроковому звільненні.

Співробітники спецслужби затримали зловмисника в робочому кабінеті під час отримання першої половини хабара. Решту грошей засуджений мав сплатити після позитивного розгляду свого “питання”.

Українські Національні Новини

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