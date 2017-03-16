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Заместителя начальника херсонской исправительной колонии освободили под залог

Заместителя начальника херсонской исправительной колонии освободили под залог

Киев • УНН

 • 10726 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 16 марта. УНН. Заместителю начальника исправительной колонии Херсонской области, которого задержали за взятку, избрана мера пресечения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил прокурор Херсонской области Виталий Тригубенко, передает УНН.

"Заместителю начальника одного из исправительных учреждений Херсонской области, которого 10 марта было раскрыто при получении неправомерной выгоды, сообщается о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Однако последний воспользовался своим правом, внеся залог в размере 128 тыс. грн. Сейчас досудебное расследование продолжается", - написал В.Тригубенко.

Напомним, правоохранители установили, что чиновник требовал от осужденного одну тысячу долларов США за содействие в условно-досрочном освобождении.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в рабочем кабинете при получении первой половины взятки. Остальное осужденный должен уплатить после положительного рассмотрения своего "вопроса".

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