Заместителя начальника херсонской исправительной колонии освободили под залог

"Заместителю начальника одного из исправительных учреждений Херсонской области, которого 10 марта было раскрыто при получении неправомерной выгоды, сообщается о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Однако последний воспользовался своим правом, внеся залог в размере 128 тыс. грн. Сейчас досудебное расследование продолжается", - написал В.Тригубенко.

Напомним, правоохранители установили, что чиновник требовал от осужденного одну тысячу долларов США за содействие в условно-досрочном освобождении.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в рабочем кабинете при получении первой половины взятки. Остальное осужденный должен уплатить после положительного рассмотрения своего "вопроса".