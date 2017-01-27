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Заступника керівника "Чорнобильського спецкомбінату" затримали за хабар у понад 400 тис. грн

Заступника керівника "Чорнобильського спецкомбінату" затримали за хабар у понад 400 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Чиновники ДСП "Чорнобильський спецкомбінат" отримали 432 тисячі гривень хабара за перемогу підприємства у тендерних торгах, заступника керівника наразі затримали. Про це голова МВС України Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Знову спійманий „на гарячому“ хабарник. Керівники ГСП „Чорнобильський спецкомбінат“ отримали 432 тис. гривень „відкату“ за перемогу підприємства в тендерних торгах”, — написав А.Аваков.

Він повідомив, що чиновники не лише гарантували комерційній структурі перемогу в конкурсних торгах, а й пообіцяли завищити вартість дизпалива після їх проведення. За невелику послугу зажадали 432 тис. гривень.

"Кілька хвилин тому співробітники Департаменту захисту економіки Національної поліції, слідчі військової прокуратури Центрального регіону спільно з бійцями спецпідрозділу “КОРД” затримали заступника керівника державного підприємства", - написав голова МВС.

За його словами, наразі проводиться затримання і керівника ДСП “Чорнобильський спецкомбінат”.

Українські Національні Новини

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