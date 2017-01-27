Заместителя руководителя "Чернобыльского спецкомбината" задержали за взятку в более чем 400 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Чиновники ГСП "Чернобыльский спецкомбинат" получили 432 тыс. гривен взятки за победу предприятия в тендерных торгах, заместителя руководителя задержали. Об этом глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Опять пойман "на горячем" взяточник. Руководители ГСП "Чернобыльский спецкомбинат" получили 432 тыс. гривен "отката" за победу предприятия в тендерных торгах", - написал А.Аваков.
Он сообщил, что чиновники не только гарантировали коммерческой структуре победу в конкурсных торгах, но и пообещали завысить стоимость дизтоплива после их проведения. За небольшую услугу потребовали 432 тыс. гривен.
"Несколько минут назад сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции, следователи военной прокуратуры Центрального региона совместно с бойцами спецподразделения "КОВД" задержали заместителя руководителя государственного предприятия", - написал глава МВД.
По его словам, сейчас проводится задержание и руководителя ГСП "Чернобыльский спецкомбинат".