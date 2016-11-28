Заступника головного лікаря однієї з львівських лікарень затримали на хабарі

Як встановили правоохоронці, посадовець, зловживаючи службовим становищем, вимагала від мешканки Львівської області неправомірну вигоду в сумі шість тисяч гривень за сприяння у прийнятті її на лікування та формування медичної документації. Гроші від пацієнтки медик отримала у робочому кабінеті, що і зафіксували правоохоронці.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі поліцейські перевіряють зловмисницю у причетності до скоєння інших подібних злочинів, проводиться досудове розслідування.