Заступника головного лікаря однієї з львівських лікарень затримали на хабарі
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. Правоохоронці викрили заступника головного лікаря однієї з львівських лікарень у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у сумі шість тисяч гривень. Про це проінформували у відділі комунікації поліції Львівської області за матеріалами УЗЕ у Львівській області, повідомляє УНН.
Як встановили правоохоронці, посадовець, зловживаючи службовим становищем, вимагала від мешканки Львівської області неправомірну вигоду в сумі шість тисяч гривень за сприяння у прийнятті її на лікування та формування медичної документації. Гроші від пацієнтки медик отримала у робочому кабінеті, що і зафіксували правоохоронці.
За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Наразі поліцейські перевіряють зловмисницю у причетності до скоєння інших подібних злочинів, проводиться досудове розслідування.