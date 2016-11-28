Заместителя главного врача одной из львовских больниц поймали на взятке
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Правоохранители разоблачили заместителя главного врача одной из львовских больниц в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в сумме шесть тысяч гривен. Об этом проинформировали в отделе коммуникации полиции Львовской области по материалам УЗЭ во Львовской области, сообщает УНН.
Как установили правоохранители, чиновник, злоупотребляя служебным положением, требовала от жительницы Львовской области неправомерную выгоду в сумме шесть тысяч гривен за содействие в принятии ее на лечение и формирование медицинской документации. Деньги от пациентки медик получила в рабочем кабинете, что и зафиксировали правоохранители.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от тысячи пятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Сейчас полицейские проверяют злоумышленницу на причастность к совершению других подобных преступлений, проводится досудебное расследование.