Заместителя главного врача одной из львовских больниц поймали на взятке

Как установили правоохранители, чиновник, злоупотребляя служебным положением, требовала от жительницы Львовской области неправомерную выгоду в сумме шесть тысяч гривен за содействие в принятии ее на лечение и формирование медицинской документации. Деньги от пациентки медик получила в рабочем кабинете, что и зафиксировали правоохранители.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от тысячи пятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас полицейские проверяют злоумышленницу на причастность к совершению других подобных преступлений, проводится досудебное расследование.