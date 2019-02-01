Заступник начальника колонії вимагав хабар за пом'якшення режиму
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Дніпропетровській області заступника начальника колонії спіймали на хабарі. Чоловік вимагав гроші за пом’якшення режиму засудженому. Про це повідомляє прес-центр Генеральної прокуратури України, передає УНН.
"Начальник одного з відділів ДУ "Дніпровська виправна колонія" (№89) вимагав неправомірну вигоду у розмірі 28 тис. гривень за вирішення питання щодо підготовки матеріалів для пом’якшення режиму утримання одного із засуджених", - йдеться у повідомленні.
31 січня 2019 року під час одержання другої частини хабара у сумі 20 тис. гривень зловмисника було викрито правоохоронцями.
Наразі його затримано в порядку ст.208 КПК України (Затримання уповноваженою службовою особою), вирішується питання щодо повідомлення про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу.
Як повідомляв УНН, в Івано-Франківській області військовослужбовця спіймали на хабарі.