Замначальника колонии требовал взятку за смягчение режима
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Днепропетровской области заместителя начальника колонии поймали на взятке. Мужчина требовал деньги за смягчение режима осужденному. Об этом сообщает пресс-центр Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.
"Начальник одного из отделов ГУ "Днепровская исправительная колония" (№89) требовал неправомерную выгоду в размере 28 тыс. гривен за решение вопроса относительно подготовки материалов для смягчения режима содержания одного из осужденных", - говорится в сообщении.
31 января 2019 года во время получения второй части взятки в сумме 20 тыс. гривен злоумышленника разоблачили правоохранители.
Сейчас он задержан в порядке ст.208 УПК Украины (Задержание уполномоченным должностным лицом), решается вопрос о уведомлении о подозрении в совершении указанного уголовного преступления и избрании меры пресечения.
Как сообщал УНН, в Ивано-Франковской области военнослужащего поймали на взятке.