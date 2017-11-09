Заступник міністра юстиції задекларувала весільну каблучку

Вартість задекларованої обручки - 94 тисячі гривень, або ж близько 3,5 тисячі доларів.

Як зазначається, Н.Севостьянова отримала її від Руслана Бернацького.

Нагадаємо, П.Порошенко задекларував ще 1 млн грн доходів від вкладів.