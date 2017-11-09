Заступник міністра юстиції задекларувала весільну каблучку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова задекларувала весільну каблучку. Про це йдеться в повідомленні про суттєві зміни у її майновому стані, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі декларацій напередодні, передає УНН.
Вартість задекларованої обручки - 94 тисячі гривень, або ж близько 3,5 тисячі доларів.
Як зазначається, Н.Севостьянова отримала її від Руслана Бернацького.
Нагадаємо, П.Порошенко задекларував ще 1 млн грн доходів від вкладів.