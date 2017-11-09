Заместитель министра юстиции задекларировала свадебное кольцо
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова задекларировала свадебное кольцо. Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в ее имущественном состоянии, обнародованном в Едином государственном реестре деклараций накануне, передает УНН.
Стоимость задекларированного кольца - 94 тысячи гривен, или около 3,5 тысячи долларов.
Как отмечается, Н.Севостьянова получила ее от Руслана Бернацкого.
Напомним, П.Порошенко задекларировал еще 1 млн грн доходов от вкладов.