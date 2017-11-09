Заместитель министра юстиции задекларировала свадебное кольцо

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 30788 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 100251 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 87459 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100849 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100878 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 78444 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 102021 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101440 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 137674 просмотра

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Заместитель министра юстиции задекларировала свадебное кольцо

Заместитель министра юстиции задекларировала свадебное кольцо

Киев  •  УНН

 • 13245 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова задекларировала свадебное кольцо. Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в ее имущественном состоянии, обнародованном в Едином государственном реестре деклараций накануне, передает УНН.

Стоимость задекларированного кольца - 94 тысячи гривен, или около 3,5 тысячи долларов.

Как отмечается, Н.Севостьянова получила ее от Руслана Бернацкого.

Напомним, П.Порошенко задекларировал еще 1 млн грн доходов от вкладов.

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