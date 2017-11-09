Заместитель министра юстиции задекларировала свадебное кольцо

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова задекларировала свадебное кольцо. Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в ее имущественном состоянии, обнародованном в Едином государственном реестре деклараций накануне, передает УНН.