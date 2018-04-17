Заступник мера Миргорода намагався підкупити майора поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Провоохоронці затримали заступника міського голови Миргорода, який намагався дати 300 доларів хабара майору поліції. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.
"16.04.2018 військовою прокуратурою Полтавського гарнізону Центрального регіону України спільно зі співробітниками Полтавського управління Служби безпеки України та Управління захисту економіки, а також слідчими слідчого відділу УСБУ в Полтавській області під час намагання надати хабар працівнику Нацполіції викрито та затримано заступника Миргородського міського голови", – йдеться в повідомленні.
Так, встановлено, що посадовець намагався передати майору поліції, начальнику міжрайонного відділу Управління захисту економіки Нацполіції в Полтавській області неправомірну вигоду у розмірі 300 доларів з метою вирішення питання щодо нескладання протоколу про адміністративне правопорушення, яке пов’язане з корупцією.
"Зокрема, заступник мера Миргорода таким чином намагався звільнити свого родича, одного з керівників комунальних підприємств, від відповідальності за ст. 172-6 Кодекса України про адміністративні правопорушення – порушення вимог фінансового контролю, за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у залежності від виду правопорушення", – зазначили у прокуратурі.
Щодо затриманого проводяться першочергові слідчо-процесуальні дії. Також йому готується повідомлення про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України, клопотання до суду про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, співробітники СБУ затримали заступника начальника відділу Державної виконавчої служби одного з районів Волинської області при отриманні 200 тис. грн хабара.