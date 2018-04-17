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Заместитель мэра Миргорода пытался подкупить майора полиции

Заместитель мэра Миргорода пытался подкупить майора полиции

Киев  •  УНН

 • 15919 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Провоохоронци задержали заместителя городского головы Миргорода, который пытался дать 300 долларов взятки майору полиции. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

"16.04.2018 военной прокуратурой Полтавского гарнизона Центрального региона Украины совместно с сотрудниками Полтавского управления Службы безопасности Украины и Управления защиты экономики, а также следователями следственного отдела УСБУ в Полтавской области во время попытки предоставить взятку работнику Нацполиции разоблачен и задержан заместитель Миргородского городского головы", - говорится в сообщении.

Так, установлено, что чиновник пытался передать майору полиции, начальнику межрайонного отдела Управления защиты экономики Нацполиции в Полтавской области неправомерную выгоду в размере 300 долларов с целью решения вопроса о несоставлении протокола об административном правонарушении, связанным с коррупцией.

"В частности, заместитель мэра Миргорода таким образом пытался освободить своего родственника, одного из руководителей коммунальных предприятий, от ответственности по ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях - нарушение требований финансового контроля, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа от пятидесяти до двух тысяч пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан в зависимости от вида правонарушения", - отметили в прокуратуре.

В отношении задержанного проводятся первоочередные следственно-процессуальные действия. Также ему готовится сообщение о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, ходатайство в суд об избрании меры пресечения и отстранении от должности. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, сотрудники СБУ задержали заместителя начальника отдела Государственной исполнительной службы одного из районов Волынской области при получении 200 тыс. грн взятки.

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