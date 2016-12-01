Заступник голови МЗС: Безвізовий режим залежить від Франції та Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Рішення про надання українцям безвізового режиму з ЄС відкладається через вибори у Франції та Німеччині. Про це в ефірі “5 каналу” повідомила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, передає УНН.
Заступник міністра також зазначила, що ці країни, на її думку, займають найбільш категоричну позицію щодо лібералізації безвізового режиму з ЄС.
За її словами, політики, які беруть участь у національних виборах Франції та Німеччини, побоюються втратити довіру до себе через “ажіотаж навколо теми міграції в суспільствах цих країн”.
Заступник міністра також зазначила, що ці країни, на її думку, займають найбільш категоричну позицію щодо лібералізації безвізового режиму з ЄС.