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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Замглавы МИД: Безвизовый режим зависит от Франции и Германии

Киев • УНН

 • 9402 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Решение о предоставлении украинцам безвизового режима с ЕС откладывается из-за выборов во Франции и Германии. Об этом в эфире "5 канала" сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, передает УНН.

Замглавы МИД: Безвизовый режим зависит от Франции и Германии

Заместитель министра также отметила, что эти страны, по ее мнению, занимают наиболее категоричные позиции по либерализации безвизового режима с ЕС.

По ее словам, политики, которые принимают участие в национальных выборах Франции и Германии, опасаются потерять доверие к себе из-за "ажиотажа вокруг темы миграции в обществах этих стран".

 

 

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