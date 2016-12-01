Замглавы МИД: Безвизовый режим зависит от Франции и Германии

Заместитель министра также отметила, что эти страны, по ее мнению, занимают наиболее категоричные позиции по либерализации безвизового режима с ЕС.

По ее словам, политики, которые принимают участие в национальных выборах Франции и Германии, опасаются потерять доверие к себе из-за "ажиотажа вокруг темы миграции в обществах этих стран".