Замглавы МИД: Безвизовый режим зависит от Франции и Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Решение о предоставлении украинцам безвизового режима с ЕС откладывается из-за выборов во Франции и Германии. Об этом в эфире "5 канала" сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, передает УНН.
Заместитель министра также отметила, что эти страны, по ее мнению, занимают наиболее категоричные позиции по либерализации безвизового режима с ЕС.
По ее словам, политики, которые принимают участие в национальных выборах Франции и Германии, опасаются потерять доверие к себе из-за "ажиотажа вокруг темы миграции в обществах этих стран".