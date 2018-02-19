Заступник голови АП назвав неприйнятним пошкодження приміщень Росспівробітництва

"Я як дипломат хочу зазначити, що акти вандалізму, які відбувалися на території України, – неприйнятні. Ми повинні поводити себе гідно, ми є демократична, цивілізована держава, і не повинні дзеркально робити те, що робить держава-окупант на території України або те, що робить Росія стосовно українців на російській території", – сказав він.

К.Єлісєєв зауважив, що це не додає Україні позитивного іміджу в світі.

"Україна позиціонує себе як цивілізована держава, де поважають права людей, а також права людей на мирні акції. А це, що відбувається, – це не є зовсім мирним. Сподіваюся, що будуть зроблені висновки нашими правоохоронними органами, і ті, хто спровокували або були безпосередніми учасниками, мають понести відповідне покарання", – додав заступник голови АП.

Як повідомляв УНН, 18 лютого у центрі Києва пройшла акція націоналістів, під час якої активісти потрощили шибки у відділені "Сбербанку", а потім атакували будівлю Росспівробітництва. У поліції повідомили, що через пошкодження будівель у центрі Києва під час акції проводиться дослідча перевірка.