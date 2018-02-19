Замглавы АП назвал неприемлемым повреждение помещений Россотрудничества

"Я как дипломат хочу отметить, что акты вандализма, которые происходили на территории Украины, - неприемлемы. Мы должны вести себя достойно, мы демократическое, цивилизованное государство, и не должны зеркально делать то, что делает государство-оккупант на территории Украины или то, что делает Россия в отношении украинцев на российской территории", - сказал он.

К.Елисеев отметил, что это не добавляет Украине положительного имиджа в мире.

"Украина позиционирует себя как цивилизованное государство, где уважают права людей, а также права людей на мирные акции. А то, что происходит, - это не является совсем мирным. Надеюсь, что будут сделаны выводы нашими правоохранительными органами, и те, кто спровоцировали или были непосредственными участниками, должны понести соответствующее наказание", - добавил замглавы АП.

Как сообщал УНН, 18 февраля в центре Киева прошла акция националистов, во время которой активисты разбили стекла в отделении "Сбербанка", а затем атаковали здание Россотрудничества. В полиции сообщили, что из-за повреждения зданий в центре Киева во время акции проводится доследственная проверка.