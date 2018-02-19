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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 73407 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 88200 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 90855 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109934 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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10 марта, 09:12 • 104911 просмотра

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10 марта, 06:48 • 111888 просмотра

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Замглавы АП назвал неприемлемым повреждение помещений Россотрудничества

Замглавы АП назвал неприемлемым повреждение помещений Россотрудничества

Киев  •  УНН

 • 9176 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев назвал неприемлемым повреждение помещений офиса Россотрудничества в центре Киева во время акции "Смерть России". Об этом он сказал в эфире Радио Свобода, передает УНН.

"Я как дипломат хочу отметить, что акты вандализма, которые происходили на территории Украины, - неприемлемы. Мы должны вести себя достойно, мы демократическое, цивилизованное государство, и не должны зеркально делать то, что делает государство-оккупант на территории Украины или то, что делает Россия в отношении украинцев на российской территории", - сказал он.

К.Елисеев отметил, что это не добавляет Украине положительного имиджа в мире.

"Украина позиционирует себя как цивилизованное государство, где уважают права людей, а также права людей на мирные акции. А то, что происходит, - это не является совсем мирным. Надеюсь, что будут сделаны выводы нашими правоохранительными органами, и те, кто спровоцировали или были непосредственными участниками, должны понести соответствующее наказание", - добавил замглавы АП.

Как сообщал УНН, 18 февраля в центре Киева прошла акция националистов, во время которой активисты разбили стекла в отделении "Сбербанка", а затем атаковали здание Россотрудничества. В полиции сообщили, что из-за повреждения зданий в центре Киева во время акции проводится доследственная проверка.

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