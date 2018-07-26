Застряглі маршрутки та затоплені офіси: Запорізькою областю пронеслася негода

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди на Запоріжжі: вчора територією області пройшли дощі та шквальний вітер. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Запорізькій області, передає УНН.

"За даними Гідрометцентру, 25 липня на території Запорізької області пройшли грозові дощі та шквальний вітер зі швидкістю 15-20 м/с. У районі аеропорту було зафіксовано посилення вітру до 28 м/с, а це стихійне гідрометеорологічне явище. Так, за 25 липня за одну годину випала півмісячна норма опадів (25 мм)", - йдеться в повідомленні.

Станом на 8:00 ранку 26 липня до Служби порятунку надійшло 14 повідомлень про надзвичайні події, які сталися внаслідок погіршення погодних умов.

Так, вчора о 15:20 надійшов виклик про те, що під мостом у Вознесенівському районі дві маршрутки, одна з них із пасажирами, та легковий автомобіль ВАЗ потрапили у водяний полон. Рятувальники визволили автомобілі, після чого вони продовжили рух самостійно.

На вулицях Тригубова та Фільтрова у Запоріжжі знадобилася допомога у витягуванні автомобілів швидкої медичної допомоги на проїжджу частину для самостійного подальшого руху.

На розпилку повалених дерев бійці ДСНС виїжджали п'ять разів у Шевченківському, Хортицькому та Дніпровському районах Запоріжжя.

Відкачувати воду довелося в офісних приміщеннях у Шевченківському та Олександрівському районах Запоріжжя та в домоволодіннях у містах Гуляйполе та Пологи, а також у Гуляйпільському районі.

Крім того, до рятувальників надійшло повідомлення, що у Запоріжжі, на вул. Грушевського, сталося коротке замикання трансформаторної будки без подальшого горіння.

За даними Незалежної первинної профспілки працівників швидкої медичної допомоги, було зареєстровано два випадки ураження блискавкою в Оріхівському районі.

"Перший випадок стався о 15:06 у смт Комишуваха. Двоє чоловіків віком 49 та 18 років стояли біля магазину по вулиці Богдана Хмельницького. У цей момент блискавка вдарила в металеву конструкцію та уразила людей. Постраждалі після огляду лікарів від госпіталізації відмовилися. Згодом о 16:24 стався ще один випадок у селі Новотроїцьке. 66-річний чоловік знаходився на своєму подвір'ї, коли в цей час поруч ударила блискавка. Постраждалого каретою швидкої допомоги госпіталізували до центральної обласної лікарні", - зазначили рятувальники.

Нагадаємо, на Прикарпатті через негоду було пошкоджено пішохідний місток, а також підтоплено підвальні приміщення житлових будинків. 

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