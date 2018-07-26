Застрявшие маршрутки и затопленные офисы: Запорожской областью пронеслась непогода

"По данным Гидрометцентра, 25 июля на территории Запорожской области прошли грозовые дожди и шквальный ветер со скоростью 15-20 м/с. В районе аэропорта было зафиксировано усиление ветра до 28 м/с, а это стихийное гидрометеорологическое явление. Так, за 25 июля за один час выпала полумесячная норма осадков (25 мм)", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8:00 утра 26 июля в Службу спасения поступило 14 сообщений о происшествиях, которые произошли в результате ухудшения погодных условий.

Так, вчера в 15:20 поступил вызов о том, что под мостом в Вознесеновском районе две маршрутки, одна из них с пассажирами, и легковой автомобиль ВАЗ попали в водяной плен. Спасатели освободили автомобили, после чего они продолжили движение самостоятельно.

На улицах Тригубова и Фильтровая в Запорожье понадобилась помощь в вытаскивании автомобилей скорой медицинской помощи на проезжую часть для самостоятельного дальнейшего движения.

На распиловки поваленных деревьев бойцы ГСЧС выезжали пять раз в Шевченковском, Хортицком и Днепровском районах Запорожья.

Откачивать воду пришлось в офисных помещениях в Шевченковском и Александровском районах Запорожья и в домовладениях в городах Гуляйполе и Пологи, а также в Гуляйпольском районе.

Кроме того, к спасателям поступило сообщение, что в Запорожье, на ул. Грушевского, произошло короткое замыкание трансформаторной будки без последующего горения.

По данным Независимой первичного профсоюза работников скорой медицинской помощи, было зарегистрировано два случая поражения молнией в Ореховском районе.

"Первый случай произошел в 15:06 в пгт Камышеваха. Двое мужчин в возрасте 49 и 18 лет стояли возле магазина по улице Богдана Хмельницкого. В этот момент молния ударила в металлическую конструкцию и поразила людей. Пострадавшие после осмотра врачей от госпитализации отказались. Впоследствии в 16:24 произошел еще один случай в селе Новотроицкое. 66-летний мужчина находился в своем дворе, когда в это время рядом ударила молния. Пострадавшего каретой скорой помощи госпитализировали в центральную областную больницу", - отметили спасатели.

Напомним, на Прикарпатье из-за непогоды был поврежден пешеходный мостик, а также подтоплены подвальные помещения жилых домов.