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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Засновника пропагандистського агентства “ІД” ліквідували у Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Засновника “інформаційного агентства” Amaq терористичного угрупування “Ісламська держава” було ліквідовано у Сирії в ході авіаудару США. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Засновника пропагандистського агентства “ІД” ліквідували у Сирії

“Я змушений повідомити про загибель мого старшого брата Бараа Кадека, відомого як Раян Мешал... від авіа удару коаліції”, — йдеться на сторінці у Twitter у брата засновника агентства.

Відзначається, що він був убитий в сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Також разом з ним загинула і його дочка.

Агентство поки інформацію не підтвердило.

“Інформаційне агентство” Amaq було засновано в 2014 році, воно займається поширенням повідомлень бойовиків, в тому числі і про їхню відповідальність за напади і теракти.

Як передавав УНН, Пентагон знищив бойовика “ІДІЛ” причетного до теракту у нічному клубі Стамбула.

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