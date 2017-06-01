Засновника пропагандистського агентства “ІД” ліквідували у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Засновника “інформаційного агентства” Amaq терористичного угрупування “Ісламська держава” було ліквідовано у Сирії в ході авіаудару США. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
“Я змушений повідомити про загибель мого старшого брата Бараа Кадека, відомого як Раян Мешал... від авіа удару коаліції”, — йдеться на сторінці у Twitter у брата засновника агентства.
Відзначається, що він був убитий в сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Також разом з ним загинула і його дочка.
Агентство поки інформацію не підтвердило.
“Інформаційне агентство” Amaq було засновано в 2014 році, воно займається поширенням повідомлень бойовиків, в тому числі і про їхню відповідальність за напади і теракти.
Як передавав УНН, Пентагон знищив бойовика “ІДІЛ” причетного до теракту у нічному клубі Стамбула.