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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Основателя пропагандистского агентства "ИД" ликвидировали в Сирии

Киев • УНН

 • 9247 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Основателя "информационного агентства" Amaq террористической группировки "Исламское государство" было ликвидировано в Сирии в ходе авиаудара США. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.

Основателя пропагандистского агентства "ИД" ликвидировали в Сирии

"Я вынужден сообщить о гибели моего старшего брата Бараа Кадека, известного как Райан Мешал ... от авиа удара коалиции", - говорится на странице в Twitter у брата основателя агентства.

Отмечается, что он был убит в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Также вместе с ним погибла и его дочь.

Агентство пока информацию не подтвердил.

"Информационное агентство" Amaq было основано в 2014 году, оно занимается распространением сообщений боевиков, в том числе и об их ответственности за нападения и теракты.

Как сообщал УНН, Пентагон уничтожил боевика "и деловые" причастного к теракту в ночном клубе Стамбула.

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