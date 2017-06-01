Основателя пропагандистского агентства "ИД" ликвидировали в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Основателя "информационного агентства" Amaq террористической группировки "Исламское государство" было ликвидировано в Сирии в ходе авиаудара США. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.
"Я вынужден сообщить о гибели моего старшего брата Бараа Кадека, известного как Райан Мешал ... от авиа удара коалиции", - говорится на странице в Twitter у брата основателя агентства.
Отмечается, что он был убит в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Также вместе с ним погибла и его дочь.
Агентство пока информацию не подтвердил.
"Информационное агентство" Amaq было основано в 2014 году, оно занимается распространением сообщений боевиков, в том числе и об их ответственности за нападения и теракты.
Как сообщал УНН, Пентагон уничтожил боевика "и деловые" причастного к теракту в ночном клубе Стамбула.