Засідання “Великої фракції: Зеленський з депутатами напрацьовує план реформ до 2023 року

Деталі

Зокрема, глава держави ознайомився з роботою кожної групи, які напрацьовують план реформ на найближчі два роки.

Також він вніс пропозиції щодо кроків трансформації держави.

Доповнення

Вчора голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія розпочав засідання “Великої фракції” у Трускавці.



УНН інформував, що на з’їзді фракції будуть порушуватися питання відставки деяких міністрів і чиновників.

Серед них спікер парламенту Дмитро Разумков, відставку якого ініціювала фракція “Слуга народу” на чолі з Давидом Арахамією.