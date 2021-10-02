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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113409 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110336 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109070 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Эксклюзив
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Заседание "Большой фракции: Зеленский с депутатами нарабатывает план реформ до 2023 года

Заседание "Большой фракции: Зеленский с депутатами нарабатывает план реформ до 2023 года

Киев  •  УНН

 • 23828 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский на заседании "Большой фракции" в Трускавце с депутатами нарабатывает план реформ до 2023 года. Об этом сообщили в СН, информирует УНН.

Детали

В частности, глава государства ознакомился с работой каждой группы, нарабатывают план реформ на ближайшие два года.

Также он внес предложения относительно шагов трансформации государства.

Дополнение

Вчера председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал заседание "Большой фракции" в Трускавце.

УНН информировал, что на съезде фракции будут затрагиваться вопросы отставки некоторых министров и чиновников.
Среди них спикер парламента Дмитрий Разумков, отставку которого инициировала фракция "Слуга народа" во главе с Давидом Арахамией.

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