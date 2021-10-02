Заседание "Большой фракции: Зеленский с депутатами нарабатывает план реформ до 2023 года
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский на заседании "Большой фракции" в Трускавце с депутатами нарабатывает план реформ до 2023 года. Об этом сообщили в СН, информирует УНН.
Детали
В частности, глава государства ознакомился с работой каждой группы, нарабатывают план реформ на ближайшие два года.
Также он внес предложения относительно шагов трансформации государства.
Дополнение
Вчера председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал заседание "Большой фракции" в Трускавце.
УНН информировал, что на съезде фракции будут затрагиваться вопросы отставки некоторых министров и чиновников.
Среди них спикер парламента Дмитрий Разумков, отставку которого инициировала фракция "Слуга народа" во главе с Давидом Арахамией.