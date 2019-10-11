Засідання у справі Єфремова розпочнеться на декілька годин пізніше
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Засідання у Старобільському районному суді Луганської області у справі стосовно колишнього народного депутата Олександра Єфремова розпочнеться на декілька годин пізніше через технічні проблеми. Про це журналісту УНН розповіли в Старобільському суді.
В суді, розповіли, що очікують, коли Єфремов в Солом’янському районному суді вийде на зв'язок через відеоконференцію з Старобільським судом.
"Ми очікуємо, коли у Солом’янському районному суді ввімкнуть світло. В них орієнтовно до 13:00 відключено світло. Тому чекаємо, щоб розпочати судове засідання в режимі відеоконференції", - розповіли в суді.
Нагадаємо, засідання у луганському суді у справі Єфремова мало розпочатися о 10:00.
Як повідомляв УНН, екскерівник фракції "Партії Регіонів" Олександр Єфремов підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень за трьома статтями, а саме: у заволодінні майном “Луганськвугілля”, шляхом зловживання службовим становищем за ст 191 ККУ ч. 5; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушенні конституції, що привело до загибелі людей та інших тяжких наслідків за статтею 110 ч.3 ККУ; у вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР” за ст 258-3 ч. 1 ККУ.