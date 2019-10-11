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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Заседание по делу Ефремова начнется на несколько часов позже

Киев • УНН

 • 15448 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Заседание в Старобельском районном суде Луганской области по делу в отношении бывшего народного депутата Александра Ефремова начнется на несколько часов позже из-за технических проблем. Об этом журналисту УНН рассказали в Старобельском суде.

Заседание по делу Ефремова начнется на несколько часов позже

В суде рассказали, что ожидают, когда Ефремов в Соломенском районном суде выйдет на связь через видеоконференцию со Старобельским судом.

"Мы ожидаем, когда в Соломенском районном суде включат свет. У них ориентировочно до 13:00 отключен свет. Поэтому ждем, чтобы начать судебное заседание в режиме видеоконференции", - рассказали в суде.

Напомним, заседание в луганском суде по делу Ефремова должно было начаться в 10:00.

Как сообщал УНН, экс-руководитель фракции "Партии Регионов" Александр Ефремов подозревается в совершении ряда уголовных преступлений по трем статьям, а именно: в завладении имуществом "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением по ст 191 УК ч. 5; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушении конституции, что привело к гибели людей и других тяжких последствий по статье 110 ч.3 УК; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" по ст 258-3 ч. 1 УК.

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