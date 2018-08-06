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Засідання у справі вбивства Вороненкова перенесли на 7 серпня

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Шевченківський районний суд Києва переніс підготовче засідання у справі вбивства екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова на 7 серпня через відсутність обвинувачуваного Ярослава Тарасенка, який наразі перебуває у лікарні, передає кореспондент УНН.

За даними лікарів, Тарасенко перебуває в спеціалізованій палаті у лікарні швидкої медичної допомоги. Йому попередньо діагностували вегето-судинну дистонію.

Суддя Віталій Циктіч оголосив перерву у суді до 10 години ранку 7 серпня.

Крім того він постановив призначити захисника з Регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги обвинуваченому Олександру Лосю через те, що його адвокат Святослав Пархоменко йде у відпустку.

Так, у зв’язку з тим, що ця справа потребує невідкладного розгляду, суддя постановив призначити безплатного захисника Олександру Лосю на час відпустки адвоката, якого найняли за контрактом.

"Суд ухвалив призначити захисника з Регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги обвинуваченому Олександру Лосю", - зазначив суддя Циктіч.

Нагадаємо, обвинуваченого у співучасті у вбивстві Дениса Вороненкова Ярослава Тарасенка лікарі забрали у лікарню через виснаження.

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