Засідання у справі вбивства Вороненкова перенесли на 7 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Шевченківський районний суд Києва переніс підготовче засідання у справі вбивства екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова на 7 серпня через відсутність обвинувачуваного Ярослава Тарасенка, який наразі перебуває у лікарні, передає кореспондент УНН.
За даними лікарів, Тарасенко перебуває в спеціалізованій палаті у лікарні швидкої медичної допомоги. Йому попередньо діагностували вегето-судинну дистонію.
Суддя Віталій Циктіч оголосив перерву у суді до 10 години ранку 7 серпня.
Крім того він постановив призначити захисника з Регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги обвинуваченому Олександру Лосю через те, що його адвокат Святослав Пархоменко йде у відпустку.
Так, у зв’язку з тим, що ця справа потребує невідкладного розгляду, суддя постановив призначити безплатного захисника Олександру Лосю на час відпустки адвоката, якого найняли за контрактом.
"Суд ухвалив призначити захисника з Регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги обвинуваченому Олександру Лосю", - зазначив суддя Циктіч.
Нагадаємо, обвинуваченого у співучасті у вбивстві Дениса Вороненкова Ярослава Тарасенка лікарі забрали у лікарню через виснаження.