Заседание по делу убийства Вороненкова перенесли на 7 августа

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 31345 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 95605 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121516 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129210 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167853 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152870 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140704 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130402 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180357 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Заседание по делу убийства Вороненкова перенесли на 7 августа

Заседание по делу убийства Вороненкова перенесли на 7 августа

Киев  •  УНН

 • 7435 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева перенес подготовительное заседание по делу убийства экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова на 7 августа из-за отсутствия обвиняемого Ярослава Тарасенко, который сейчас находится в больнице, передает корреспондент УНН.

По данным врачей, Тарасенко находится в специализированной палате в больнице скорой медицинской помощи. Ему предварительно диагностировали вегето-сосудистую дистонию.

Судья Виталий Циктич объявил перерыв в суде до 10:00 7 августа.

Кроме того, он постановил назначить защитника из Регионального центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи обвиняемому Александру Лосю из-за того, что его адвокат Святослав Пархоменко уходит в отпуск.

Так, в связи с тем, что это дело требует безотлагательного рассмотрения, судья постановил назначить бесплатного защитника Александру Лосю на время отпуска адвоката, наняттого по контракту.

"Суд постановил назначить защитника из Регионального центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи обвиняемому Александру Лосю", - отметил судья Циктич.

Напомним, обвиняемого в соучастии в убийстве Дениса Вороненкова Ярослава Тарасенко врачи забрали в больницу из-за истощения.

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