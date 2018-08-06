Заседание по делу убийства Вороненкова перенесли на 7 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева перенес подготовительное заседание по делу убийства экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова на 7 августа из-за отсутствия обвиняемого Ярослава Тарасенко, который сейчас находится в больнице, передает корреспондент УНН.
По данным врачей, Тарасенко находится в специализированной палате в больнице скорой медицинской помощи. Ему предварительно диагностировали вегето-сосудистую дистонию.
Судья Виталий Циктич объявил перерыв в суде до 10:00 7 августа.
Кроме того, он постановил назначить защитника из Регионального центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи обвиняемому Александру Лосю из-за того, что его адвокат Святослав Пархоменко уходит в отпуск.
Так, в связи с тем, что это дело требует безотлагательного рассмотрения, судья постановил назначить бесплатного защитника Александру Лосю на время отпуска адвоката, наняттого по контракту.
"Суд постановил назначить защитника из Регионального центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи обвиняемому Александру Лосю", - отметил судья Циктич.
Напомним, обвиняемого в соучастии в убийстве Дениса Вороненкова Ярослава Тарасенко врачи забрали в больницу из-за истощения.