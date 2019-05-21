Засідання ТКГ в Мінську перенесли на червень
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі перенесли на 5 червня. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі, передає УНН.
“До уваги ЗМІ: за повідомленням Спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні та ТКГ посла Сайдік, згідно з досягнутою взаєморозумінню учасників, засідання ТКГ і її робочих груп переносяться на 5 червня 2019 р”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, раніше Президент України Петро Порошенко підписав розпорядження про звільнення з посади представника України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Євгена Марчука.
Вниманию СМИ: по сообщению Специального представителя Действующего председателя @osce_ru в Украине и ТКГ посла #Сайдика, согласно достигнутому взаимопониманию участников, заседания ТКГ и ее рабочих групп переносятся на 5 июня 2019 г. pic.twitter.com/0bvoX5GKsZ— МИД Беларуси