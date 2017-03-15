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Засідання РНБО розпочнеться сьогодні о 9:30 - АП

Засідання РНБО розпочнеться сьогодні о 9:30 - АП

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Засідання Ради національної безпеки і оборони України розпочнеться у середу о 9:30. Про це УНН повідомили у прес-службу АП.

"Відбудеться (засідання РНБО - ред.) о 9:30", - повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНН, зі слів голови МВС А.Авакова, 15 березня РНБО планує розглянути питання щодо російського "Сбербанку".

Нагадаємо, раніше А.Аваков закликав Національний банк України припинити роботу в Україні "Сбербанку".

Також нагадаємо, "Сбербанк Росії" заявив про готовність обслуговувати клієнтів з паспортами "ДНР/ЛНР".

Українські Національні Новини

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