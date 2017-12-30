Заручників з "Укрпошти" у Харкові звільнено, зловмисника затримали - Світлична (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Заручників з відділення "Укрпошти" у Харкові, де їх тримав чоловік, що погрожував вибухівкою, звільнено, самого зловмисника затримали. Про це повідомила голова Харківської ОДА Юлія Світлична у Facebook, передає УНН.
"Ситуація із захватом відділення Укрпошти вирішена. Люди визволені!" - повідомила вона.
Вона зауважила, що це була блискуча спецоперація СБУ та МВС.
"Негідник затриманий та буде суворо відповідати за свої дії. Зараз із визволеними людьми та родичами починають працювати психологи та медики", - вказала Ю.Світлична.
Нагадаємо, до переговорів для звільнення людей з "Укрпошти" у Харкові залучили батька зловмисника.