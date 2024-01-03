Заробляв мільйони на поборах із зернотрейдерів: затримано посадовця “Укртрансбезпеки”
Київ • УНН
Затримали посадовця "Укртрансбезпеки", який брав хабарі за безперешкодний проїзд вантажівок, що не відповідали габаритно-ваговим нормам
Працівники Державного бюро розслідувань затримали посадовця Укртрансбезпеки, який заробляв мільйони, пропускаючи фури з зерном, що не відповідали габаритно-ваговим нормам. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.
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Як зазначають в ДБР, посадовець на Одещині брав по тисячі гривень за безперешкодний проїзд вантажівок, що не відповідали габаритно-ваговим нормам. У тому числі гроші платили практично всі зернотрейдери, які перевозили продукцію в порти Одещини.
За оперативними даними, щомісячно співробітник дорожнього контролю таким чином "заробляв" щонайменше мільйон гривень. 2 січня 2024 року працівники ДБР спільно з УСР Нацполіції та за сприяння "Уктрансбезпеки" затримали ділка "на гарячому
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовими особами та обрання запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до 10 років за гратами.
Крім того, встановлюється повне коло причетних до оборудки.
Нагадаємо
На Житомирщині колишнього слідчого поліції підозрюють у привласненні майже пів мільйона гривень, що були речовими доказами.