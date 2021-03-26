"Заробив" 750 тис. грн на реконструкції зали урочистих подій: підряднику оголосили підозру

Деталі

Кошти виділили на реконструкцію приміщень залу урочистих подій у будівлі по просп. Маяковського у Деснянському районі.

Однак, впродовж 2018-2019 років, за даними правоохоронців, шляхом внесення до актів виконаних робіт неправдивої інформації щодо їх фактичних обсягів та робіт, не передбачених кошторисною та проектною документацією, підрядник заволодів коштами місцевого бюджету на суму понад 750 тис. гривень.

Наразі підозрюваному за клопотанням прокурора обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Додамо

За даними правоохоронців, у період з 2016-2018 років гендиректор одного з КП Київської обласної ради розробив схему привласнення бюджетних коштів, в якій брало участь товариство, зареєстроване на його родичів. Посадовцю повідомлено про підозру через розтрату понад 1,5 млн грн шляхом зловживання службовим становищем.