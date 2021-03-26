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3 марта, 21:00 • 53266 просмотра

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"Заработал" 750 тыс. грн на реконструкции зала торжественных событий: подрядчику объявили подозрение

"Заработал" 750 тыс. грн на реконструкции зала торжественных событий: подрядчику объявили подозрение

Киев  •  УНН

 • 16704 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Руководитель подрядной организации подозревается в том, что присвоил 750 тыс. гривен на реконструкции зала торжественных событий в здании в Киеве. Подрядчику сообщено о подозрении. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Детали

Средства выделили на реконструкцию помещений зала торжеств в здании по ул. Маяковского в Деснянском районе.
Однако, на протяжении 2018-2019 годов, как указано, путем внесения в акты выполненных работ ложной информации об их фактических объемах и работах, не предусмотренных сметной и проектной документацией, подрядчик завладел средствами местного бюджета на сумму свыше 750 тыс. гривен.

Сейчас подозреваемому по ходатайству прокурора избрана мера пресечения в виде залога.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Добавим

По данным правоохранителей, в период с 2016-2018 годов гендиректор одного из КП Киевского областного совета разработал схему присвоения бюджетных средств, в которой участвовало общество, зарегистрированное на его родственников. Должностному лицу сообщено о подозрении из-за растраты более 1,5 млн грн путем злоупотребления служебным положением.

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