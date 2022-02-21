Зараз загрози гібридної війни актуальні як ніколи — Монастирський
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час брифінгу за результатами відрядження у Донецькій області заявив, що зараз загрози гібридної війни актуальні як ніколи. Підрозділи усіх відомств, які входять до складу Міністерства внутрішніх справ відпрацьовують усі сценарії можливого розвитку подій за напрямками своїх компетенцій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент комунікації МВС.
Деталі
За словами Монастирського, фактично щодня виявляються факти організації проплачених мітингів. Їх організатори, зокрема у місті Києві, планують акції, які можуть призвести до дестабілізації ситуації. Відтак Національна поліція провела низку обшуків у таких діячів.
Цитата
“Фактично, організація проплачених мітингів стала цілим бізнесом. Є „тисячники“, „сотники“, „десятники“, які за невеликі кошти (від 300 до 800 гривень на людину) збирають від кількох сотень до кількох тисяч громадян. Кілька тижнів тому Національна поліція затримала таких організаторів. У їхніх планах були не лише мітинги, а й агресивні дії до представників Національної поліції та безпосередньо самих мітингувальників”, — заявив очільник МВС.
Українські силові відомства готові до блокування будь-яких спроб внутрішньої дестабілізації у державі.
За його словами, зараз у тилових районах та у місті Києві Національна поліція та Національна гвардія переведені у посилений режим служби та готові блокувати спроби дестабілізації внутрішньої ситуації.
Нагадаємо
Зростання вогневої активності РФ фіксується по усій лінії розмежування. З початку року встановлено 160 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, з них 120 припадають на останні кілька діб.