Запустимо ріки, щоб розвантажити дороги - нардеп

За словами нардепа, наразі в Україні взагалі немає діючих правил використання водних артерій.

“Цей закон дуже важливий, для прикладу вам скажу, що на сьогоднішній момент немає правил перевозки вантажів, використання річки взагалі. Тобто, уявіть собі таке: якщо би на автомобільних дорогах України не було правил дорожнього руху. Яка би була ситуація? Зараз така ситуація на річці. Тобто, правил немає, закону немає”, — сказав Мурдій.

Також він наголосив на тому, що завдяки закону про внутрішній водний транспорт вдасться вирішити проблему руйнування доріг, які страждають перш за все через вантажні перевезення.

“Цей закон дасть право використовувати річку як транспортну артерію, на сьогоднішній момент це є найдешевший і екологічно чистий транспорт, і якщо ми вантаж переносимо на річку на водний транспорт, автоматично ми знижуємо навантаження на автомобільні дороги, що збільшить строк служби. На сьогоднішній день, ви ж бачите, які країна виділяє кошти на ремонт і будівництво доріг. Було би дуже неправильно виділяти такі кошти на дороги і через невеликий строк служби максимально їх знищувати, тому це комплексна робота, закон про водний транспорт, про будівництво доріг, залізниця, воно не може існувати все само по собі, це комплексна робота”, — додав нардеп.

Нагадаємо, йдеться про законопроект про внутрішній транспорт (№ 1182-1-д), який нардепи обіцяють ухвалити восени.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що ухвалення цього законопроекту дозволить за кілька років збільшити вантажопотік по річці Дніпро до 35 млн тонн щорічно, розвантаживши при цьому дороги. Також, за його словами, він забезпечить фінансування безпечної річкової інфраструктури і буде стимулювати розвиток суднобудування.

“Ми зможемо відновити українські підприємства і створити нові робочі місця”, — зазначав міністр.