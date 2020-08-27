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Запустим реки, чтобы разгрузить дороги - нардеп

Киев • УНН

 • 16928 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Верховная Рада должна одобрить законопроект о внутреннем водном транспорте. Этот закон даст право использовать реку как транспортную артерию. Об этом в комментарии УНН рассказал один из его инициаторов, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Игорь Мурдий.

Запустим реки, чтобы разгрузить дороги - нардеп

По словам нардепа, сейчас в Украине вообще нет действующих правил использования водных артерий.

"Этот закон очень важен, например, вам скажу, что на сегодняшний момент нет правил перевозки грузов, использования реки вообще. То есть, представьте себе следующее: если бы на автомобильных дорогах Украины не было правил дорожного движения. Какая бы была ситуация? Сейчас такая ситуация на реке. То есть, правил нет, закона нет", - сказал Мурдий.

Также он отметил, что благодаря закону о внутреннем водном транспорте удастся решить проблему разрушения дорог, которые повреждаются прежде всего из-за грузовых перевозок.

"Этот закон даст право использовать реку как транспортную артерию, на сегодняшний момент это самый дешевый и экологически чистый транспорт, и если мы груз переносим на реку на водный транспорт, автоматически мы снижаем нагрузку на автомобильные дороги, что увеличит срок службы. На сегодняшний день, вы же видите, какие страна выделяет средства на ремонт и строительство дорог. Было бы очень неправильно выделять такие средства на дороги и через небольшой срок службы максимально их уничтожать, поэтому это комплексная работа, закон о водном транспорте, о строительстве дорог, железная дорога, оно не может существовать все само по себе, это комплексная работа", - добавил нардеп.

Напомним, речь идет о законопроекте о внутреннем транспорте (№ 1182-1-д), который нардепы обещают принять осенью.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что принятие этого законопроекта позволит за несколько лет увеличить грузопоток по реке Днепр до 35 млн тонн ежегодно, разгрузив при этом дороги. Также, по его словам, он обеспечит финансирование безопасной речной инфраструктуры и будет стимулировать развитие судостроения.

"Мы сможем восстановить украинские предприятия и создать новые рабочие места", - отмечал министр.

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