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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Запровадження воєнного стану в Україні спровокує відповідну реакцію В.Путіна – нардеп

Київ • УНН

 • 8737 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Запровадження воєнного стану спричинить заяву Росії щодо оголошення Україною війни. Про це в ефірі "112 Україна" сказав народний депутат України Антон Геращенко, передає УНН.

Запровадження воєнного стану в Україні спровокує відповідну реакцію В.Путіна – нардеп

“Якщо ввести воєнний стан, Путін заявить, що Україна оголосила Росії війну. Я за те, щоб оголосити воєнний стан, але за умови, що в нас буде більше танків, гармат, грошей на обладнання. Якщо цього не відбудеться, то сенсу називати це воєнним станом без зміни матеріально-технічної сторони сенсу немає”, — сказав А.Геращенко.

Натомість депутат наголосив на тому, що на території проведення антитерористичної операції було б доцільно оголосити режим надзвичайного стану.

“Є інший юридичний шлях — оголосити надзвичайний стан на окупованих і прилеглих до зони бойових дій територіях. Це обґрунтовано та розумно. Фактично там надзвичайний стан з весни 2014 року. Що стосується спекуляції з приводу „воєнного стану“, повторюю, назва „воєнне положення“ нам не допоможе отримати більше танків, гармат і грошей в бюджет”, — зазначив він.

Нагадаємо, П.Клімкін допускає можливість введення воєнного стану.

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