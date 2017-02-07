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Введение военного положения в Украине спровоцирует ответную реакцию В.Путина - нардеп

Киев • УНН

 • 8737 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Введение военного положения повлечет заявление России об объявлении Украине войны. Об этом в эфире " 112 Украина " заявил народный депутат Украины Антон Геращенко, передает УНН.

Введение военного положения в Украине спровоцирует ответную реакцию В.Путина - нардеп

"Если ввести военное положение, Путин заявит, что Украина объявила России войну. Я за то, чтобы объявить военное положение, но при условии, что у нас будет больше танков, пушек, денег на оборудование. Если этого не произойдет, то   называть это военным положением без изменения материально-технической стороны смысла нет ", - сказал А.Геращенко.

Зато депутат отметил, что на территории проведения антитеррористической операции было бы целесообразно объявить режим чрезвычайного положения.

"Есть другой юридический путь - объявить чрезвычайное положение на оккупированных и прилегающих к зоне боевых действий территориях. Это обоснованно и разумно. Фактически там чрезвычайное положение с весны 2014 года. Что касается спекуляции по поводу "военного положения", повторяю, название "военное положение" нам не поможет получить больше танков, пушек и денег в бюджет ", - отметил он.

Напомним, П.Климкин допускает возможность введения военного положения .

Украинские Национальные Новости

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