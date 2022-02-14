Запрошення Байдена в Україну: у Білому домі дали коментар
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Заступниця прессекретарки Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу прокоментувала інформацію про те, що президент Володимир Зеленський напередодні запросив американського колегу Джо Байдена в Україну, передає УНН.
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Жан-П’єр заявила, що зараз не може нічого повідомити про плани поїздки. Вона нагадала, що США підтримують постійний контакт з українським урядом, у переговорах беруть участь представники Білого дому, Пентагону та Держдепартаменту.
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“Поки нічого анонсувати з приводу будь-яких поїздок президента”, — заявила вона.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський, під час телефонної розмови, запросив президента США Джо Байдена до Києва.