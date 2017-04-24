Запропонована ВР система збору тари допоможе зменшити ринок контрафактної продукції - еколог

За його словами, у випадку прийняття відповідного законопроекту, уся легальна продукція в пляшках матиме маркування, а це в свою чергу відрізнятиме її від контрафактної.

“Я думаю, що дійсно, якщо буде упорядкована ситуація із тарою, і людина бачитиме, що тара не має відповідних маркувань — то це зможе знизити кількість контрафакту на ринку. Адже дійсно, наклейок-то не буде на контрафактній продукції, і таку продукцію буде легше відрізнити від іншої”, — сказав він.

Також О.Перегон зазначив, що поворотна система збору тари в Україні — це досвід європейських країн, який безумовно запрацює в Україні.

“Будь-яка зміна із тутешньої сьогоднішньої ситуації з відходами, з тарою, з плашками в тому числі, — вона буде позитивною. Оскільки так далі жити просто не можна, бо так як ми сьогодні живемо — це глухий кут просто і жах.

Тому, я думаю, що депозитна система безумовно запрацює в Україні, в багатьох країнах світу на сьогодні є такий досвід. Скажімо, в Німеччині, коли ти купуєш воду у пляшці, то ти повертаєш собі певний відсоток від вартості, коли повертаєш цю пляшку. Там стоїть у магазинах автоматичний електронний апарат, який повертає гроші. Або, безпосередньо, ти можеш підійти до продавця, який поверне тобі вартість пляшки”, — розповів він.

О.Перегон також закцентував увагу на участі самих українців у процесі збору та утилізації тари.

“Тонни пляшок, відходів і тари у нас просто неба лежить не лише на звалищах, а й в лісах, річках, на узбережжях. Це просто страшно. Відтак, з точки зору екології дуже важливо, аби люди приймали участь у такому процесі, щоб розуміли його необхідність. Адже у нас в Україні, чомусь, якщо людина збирає пляшки, то до неї вже складається інше, трохи дивне відношення. Я в Німеччині бачив дуже багатих людей, які збирають і здають пляшки, і не вбачають у цьому нічого такого соромного. Адже планета у нас одна — і для багатих, і для бідних. І ми маємо дбати, аби вона була чиста”, — резюмував він.

Нагадаємо, екологічний комітет Верховної Ради схвалив впровадження в Україні європейської моделі збору тари, яка полягає у поверненні коштів громадянам за кожну здану пляшку.

Наразі така система діє у Німеччині, Польщі, Фінляндії та інших європейських країнах.