Предложенная ВР система сбора тары поможет уменьшить рынок контрафактной продукции - эколог

По его словам, в случае принятия соответствующего законопроекта, у всей легальной продукции в бутылках будет маркировкв, а это в свою очередь будет отличать ее от контрафактной.

"Я думаю, что действительно, если будет благоустроена ситуация с тарой, и человек будет видеть, что тара не имеет соответствующих маркировок - это сможет снизить количество контрафакта на рынке. Ведь действительно, наклеек-то не будет на контрафактной продукции, и такую ​​продукцию будет легче отличить от другой", - сказал он.

Также О.Перегон отметил, что поворотная система сбора тары в Украине - это опыт европейских стран, который безусловно заработает в Украине.

"Любое изменение с здешней сегодняшней ситуации с отходами, с тарой, с плашками в том числе, - она ​​будет положительной. Поскольку так дальше жить просто нельзя, потому что так как мы живем - это тупик просто и ужас.

Поэтому, я думаю, что депозитная система безусловно заработает в Украине, во многих странах мира сегодня есть такой опыт. Скажем, в Германии, когда ты покупаешь воду в бутылке, то ты возвращаешь себе определенный процент от стоимости, когда возвращаешь эту бутылку. Там стоит в магазинах автоматический электронный аппарат, который возвращает деньги. Или, непосредственно, ты можешь подойти к продавцу, который вернет тебе стоимость бутылки", - рассказал он.

О.Перегон также акцентировал внимание на участии самых украинцев в процессе сбора и утилизации тары.

"Тонны бутылок, отходов и тары у нас под открытым небом лежит не только на свалках, но и в лесах, реках, на побережье. Это просто страшно. Следовательно, с точки зрения экологии очень важно, чтобы люди принимали участие в таком процессе, чтобы понимали его необходимость. У нас в Украине почему-то если человек собирает бутылки, то к нему уже другое, немного странное отношение. Я в Германии видел очень богатых людей, которые собирают и сдают бутылки, и не видят в этом ничего такого зазорного. Ведь планета у нас одна - и для богатых, и для бедных. И мы должны заботиться, чтобы она была чистая", - резюмировал он.

Напомним, экологический комитет Верховной Рады одобрил внедрение в Украине европейской модели сбора тары, которая заключается в возвращении средств гражданам за каждую сданную бутылку.

Сейчас такая система действует в Германии, Польше, Финляндии и других европейских странах.