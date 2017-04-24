Предложенная ВР система сбора тары поможет уменьшить рынок контрафактной продукции - эколог
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Внедрение в Украине европейской системы сбора тары через специальные автоматы поможет уменьшить рынок контрафактной продукции. Об этом в комментарии УНН сообщил председатель координационного совета общественной организации "Зеленый фронт" Олег Перегон.
По его словам, в случае принятия соответствующего законопроекта, у всей легальной продукции в бутылках будет маркировкв, а это в свою очередь будет отличать ее от контрафактной.
"Я думаю, что действительно, если будет благоустроена ситуация с тарой, и человек будет видеть, что тара не имеет соответствующих маркировок - это сможет снизить количество контрафакта на рынке. Ведь действительно, наклеек-то не будет на контрафактной продукции, и такую продукцию будет легче отличить от другой", - сказал он.
Также О.Перегон отметил, что поворотная система сбора тары в Украине - это опыт европейских стран, который безусловно заработает в Украине.
"Любое изменение с здешней сегодняшней ситуации с отходами, с тарой, с плашками в том числе, - она будет положительной. Поскольку так дальше жить просто нельзя, потому что так как мы живем - это тупик просто и ужас.
Поэтому, я думаю, что депозитная система безусловно заработает в Украине, во многих странах мира сегодня есть такой опыт. Скажем, в Германии, когда ты покупаешь воду в бутылке, то ты возвращаешь себе определенный процент от стоимости, когда возвращаешь эту бутылку. Там стоит в магазинах автоматический электронный аппарат, который возвращает деньги. Или, непосредственно, ты можешь подойти к продавцу, который вернет тебе стоимость бутылки", - рассказал он.
О.Перегон также акцентировал внимание на участии самых украинцев в процессе сбора и утилизации тары.
"Тонны бутылок, отходов и тары у нас под открытым небом лежит не только на свалках, но и в лесах, реках, на побережье. Это просто страшно. Следовательно, с точки зрения экологии очень важно, чтобы люди принимали участие в таком процессе, чтобы понимали его необходимость. У нас в Украине почему-то если человек собирает бутылки, то к нему уже другое, немного странное отношение. Я в Германии видел очень богатых людей, которые собирают и сдают бутылки, и не видят в этом ничего такого зазорного. Ведь планета у нас одна - и для богатых, и для бедных. И мы должны заботиться, чтобы она была чистая", - резюмировал он.
Напомним, экологический комитет Верховной Рады одобрил внедрение в Украине европейской модели сбора тары, которая заключается в возвращении средств гражданам за каждую сданную бутылку.
Сейчас такая система действует в Германии, Польше, Финляндии и других европейских странах.