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Запорізьку область за добу ворог атакував 112 разів, є поранений

Запорізьку область за добу ворог атакував 112 разів, є поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Російські війська за минулу добу завдали 112 ударів по Запорізькій області, відомо про одного пораненого чоловіка, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Ворог завдав 112 ударів по 20 населеним пунктам області: один ракетний удар, 3 авіаційних, 5 атак з БПЛА, один з РСЗВ та 101 артобстріл. Бив по цивільній інфраструктурі: житловим будинкам, об'єктам життєзабезпечення, соціальним закладам. У лікарні перебуває чоловік 1951 р.н., який отримав поранення під час атаки на Степногірськ", - повідомив Малашко.

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Уночі в українському небі було знищено 18 ударних дронів типу Shahed з 24 та один розвідувальний безпілотник.

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