Запорізький клуб здобув третю перемогу у гандбольному сезоні Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У рамках 8-го туру групи B гандбольної Ліги чемпіонів “Мотор” повторив досягнення дворічної давнини, обігравши на виїзді французький “Нант”, інформує УНН із посиланням на сайт клубу.
З рахунком 13:12 команди пішли на перерву. Флагмани українського гандболу пішли в “плюс” (13:14, 14:16), однак до 11-й хвилині другої половини поєдинку французи їх знову наздогнали (16:16). З 24-ї хвилини другого тайму гегемонія запоріжців стала незаперечною.
Як наслідок 23:27 і “Мотор” успішно розпочав друге коло групового раунду.
Додамо також, запорізький клуб одержав 3 звитягу і поділяє 6, 7 місце в групі.