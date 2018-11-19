Запорізький клуб здобув третю перемогу у гандбольному сезоні Ліги чемпіонів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У рамках 8-го туру групи B гандбольної Ліги чемпіонів “Мотор” повторив досягнення дворічної давнини, обігравши на виїзді французький “Нант”, інформує УНН із посиланням на сайт клубу.

З рахунком 13:12 команди пішли на перерву. Флагмани українського гандболу пішли в “плюс” (13:14, 14:16), однак до 11-й хвилині другої половини поєдинку французи їх знову наздогнали (16:16). З 24-ї хвилини другого тайму гегемонія запоріжців стала незаперечною.

Як наслідок 23:27 і “Мотор” успішно розпочав друге коло групового раунду.

Додамо також, запорізький клуб одержав 3 звитягу і поділяє 6, 7 місце в групі.

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